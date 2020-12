per Mail teilen

Die Stadt Kirchheimbolanden erhält vom Land eine Förderung von 392.000 Euro für Baumaßnahmen in der historischen Altstadt. Nach Angaben des Landes will die Stadt das Geld dafür ausgeben, zwei Straßen umzugestalten. Das Land fördert den Umbau der Altstadt in Kirchheimbolanden seit acht Jahren, seitdem sind rund 3,5 Millionen Euro geflossen.