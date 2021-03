Für den Donnersbergkreis gilt jetzt auch die Corona-Warnstufe Rot. Dort hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Vergleich zum Vortag neun weitere Corona-Infektionen gegeben. Der Inzidenzwert liege bei 57,9. Der Landkreis Südwestpfalz (99,9) und die Stadt Pirmasens (151,6) werden ebenfalls weiterhin in der höchsten Warnstufe geführt, wobei der Inzidenzwert in Pirmasens leicht zurückgegangen ist. Insgesamt wurden in der Westpfalz 29 weitere Corona-Erkrankte registriert. Außerdem ist in der Südwestpfalz ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Zahl der Corona-Todesfälle in der Westpfalz erhöht sich demnach auf 378.