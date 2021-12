20.000 Corona-Impfungen bei "Donnersberger Impftagen"

per Mail teilen

Bei den Donnersberger Impftagen sind insgesamt rund 20.000 Impfungen verabreicht worden. Die Organisatoren sind damit sehr zufrieden.

Die "Donnersberger Impftage" haben insgesamt vier Wochen gedauert. Nach Angaben des Impfkoordinators das Landkreises, Rainer Bauer, hätten sich die meisten Menschen Booster-Impfungen geben lassen. Es seien aber auch einige Menschen von einer Erstimpfung überzeugt worden.

Ziel der Aktion sei es gewesen, mit unkomplizierten Angeboten im gesamten Landkreis die Corona-Impfquote zu steigern. Das sei gelungen, sagte Bauer. Neben Hausärzten und Ehrenamtlichen hätten auch Schüler und Studenten geholfen, die Sonderimpfaktionen durchzuführen.

Zusätzliche dauerhafte Corona-Impfangebote im Donnersbergkreis

Ein weiteres Ergebnis der "Donnersberger Impftage" ist, dass zusätzlich zum Angebot in Winnweiler jetzt auch in Kirchheimbolanden und Rockenhausen regelmäßig geimpft werden soll. Außerdem gibt es weiterhin den Impfbus, der in regelmäßigen Abständen Station im Donnersbergkreis macht.