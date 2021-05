per Mail teilen

In der Nacht hat in Kirchheimbolanden der Dachstuhl einer Scheune gebrannt, die an ein Wohnhaus grenzt. Verletzt wurde niemand, zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften die ganze Nacht im Einsatz.