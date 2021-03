per Mail teilen

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Menschen in der Westpfalz so viel Zeit zu Hause verbracht, wie nie zuvor. Besonders Senioren leiden unter den Kontaktbeschränkungen des Lockdowns.

Das Corona-Virus hat das Leben in vielen Haushalten in der Westpfalz komplett auf den Kopf gestellt. Gerade für ältere Menschen wird selbst ein Einkauf im Supermarkt heutzutage zu einem richtigen Ereignis. Neben Kindern und Jugendlichen leiden vor allem Senioren unter den Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie. Zu ihnen zählt auch die 77 Jahre alte Elke Schmitt.

Seniorin erzählt anonym über ihre Corona-Trauer

Die Frau aus der Westpfalz heißt nicht wirklich Elke Schmitt, aber mit seiner Einsamkeit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist nicht einfach. Die 77-Jährige hat viele Freunde, zwei Kinder und drei Enkel. Normalerweise sieht sie ihre Angehörigen mindestens einmal pro Woche. Im Moment ist jedoch alles anders: "Die trauen sich halt nicht zu kommen, aus Sorge vor Corona", erzählt Elke Schmitt. Unter anderem habe sie den 14. Geburtstag ihres Enkels versäumt, dabei hänge sie sehr an ihren drei Enkelkindern.

Im Donnersbergkreis geht es vielen Menschen so

Elke Schmitt ist mit ihren Sorgen nicht allein, bestätigt Simone Keller vom Pflegestützpunkt Donnersbergkreis in Rockenhausen. "Der Plausch am Gartenzaun, beim Bäcker oder im Wartezimmer, der Altennachmitag, die Unterhaltung auf der Parkbank - das fällt im Moment alles weg." Ältere Frauen würden deswegen mehr telefonieren als vorher. Viele Männer ziehen sich jedoch komplett zurück, erklärt Keller.

Simone Keller (links) und Eva Müller berichten von zahlreichen einsamen Senioren im Donnersbergkreis. SWR

Älteren Männern fehlen die "frauenfreien Zonen"

Besonders die älteren Männer leiden darunter, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie keine Möglichkeit haben, mit anderen Männern Zeit zu verbringen. Ob beim Fußball, auf der Gartenanlage, im Skat- oder Männergesangsverein: den Senioren würden die "frauenfreien Zonen" fehlen. Für die Männer seien das Orte, an denen man sich versteht, ohne viele Worte zu machen.

Über Gefühle zu sprechen fällt vielen schwer

Die wenigsten älteren Männer können über Einsamkeit und Gefühle sprechen, berichtet Eva Müller, die Gemeindeschwester plus des Donnersbergkreises. Weil es aufgrund des Lockdowns keine Ablenkung gibt, kämen bei vielen unverarbeitete Kindheitserinnerungen hoch. "Das war eine besondere Zeit, als sie auf die Welt kamen. Ob es einen Vater gab? Ob der gefallen war? Wie viel die Mutter leisten musste? Oft waren die Kinder ja auch nicht erwünscht", spricht Müller von großen Rucksäcken, die viele Senioren mit sich herumschleppen würden.

"Wir kommen da wieder raus!"

Um aus dem Stimmungsloch wieder herauszukommen, rät Eva Müller Angehörigen und Freunden, ältere Menschen direkt zu fragen, womit man ihnen eine Freude machen könnte. Elke Schmitt hat sich bereits vorgenommen, ihren Kindern ganz offen zu sagen, wie einsam sie sich fühlt und dass sie sich über eine Tasse Kaffee im Freien freuen würde. Außerdem will sich die 77-Jährige jetzt jeden Tag sagen: "Das geht vorüber, wir kommen da wieder raus!"