40 Jahre gibt es die Puppenbühne "Borzelkaschde" in Kirchheimbolanden - Generationen von Kindern sind mit ihr aufgewachsen. Jetzt steht die Bühne vor einer ungewissen Zukunft - aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Puppen aus 40 Jahren sind zurzeit in der Scheune von Werner Breuder untergebracht. SWR

Werner Breuder ist so etwas wie der Chef der Puppenbühne "Borzelkaschde". Im Moment schaut der 77-Jährige traurig auf Kisten und Kästen, in denen das ganze Hab und Gut des kleinen Figurentheaters gelagert ist. Notdürftig hat er mit seinen drei Mitstreitern alles in die Scheune seines Wohnhauses in Framersheim gebracht.

Volkshochschule braucht mehr Platz

Aus ihrem Probenraum in einer Schule in Kirchheimbolanden, den sie gratis nutzen durften, mussten die ehrenamtlichen Puppenspieler raus. Wegen des Brandschutzes und wegen Eigenbedarfs. Aufgrund der Corona-Pandemie benötigt die Volkshochschule nämlich zusätzliche Räume.

"Es ist eine hohe emotionale Belastung", sagt Werner Breuder. "Wenn ich die ganzen Figuren in der Hand halte, dann fallen mir ganz viele Szenen ein, die stattgefunden haben. Die ganze Arbeit vorher, während der Aufführung, die Arbeit mit den Kindern und den Zuschauern!"

Jede Puppe erinnert Werner Breuder von der Puppenbühne "Borzelkaschde" an frühere Auftritte. SWR

Einen anderen Raum kann das Figurentheater nicht einfach so anmieten. Denn es hat kein Geld. Die Einnahmen - oft waren es nur Spenden - reichten nach Angaben von Breuder immer nur dafür aus, die Kosten des Stückes zu decken. Also zum Beispiel die Tantiemen und die Rechte für die Musik.

Aufgeben ist keine Option

Etwa 50 Puppen in unterschiedlichen Größen aus 40 Jahren Figurentheater und die zu den Stücken gehörenden Kulissen lagern derzeit bei Werner Breuder in Framersheim. Eine Idee oder Lösung, ob und wie es mit der kleinen Bühne weitergeht, hat Breuder noch nicht. Aufgeben kommt für ihn aber nicht infrage.

"Es sieht nicht so aus, als wenn das jetzt ein Ende wäre. Aber ich habe auch noch keinen Anfang gesehen." Werner Breuder, Mitglied der Puppenbühne "Borzelkaschde" aus Kirchheimbolanden

Ganze Generationen haben die Aufführungen des Figurentheaters rund um Kirchheimbolanden gesehen. Schon die heutigen Eltern und Großeltern waren damals mit ihren Eltern in den Vorstellungen. Und eigentlich möchte Werner Breuder, dass auch in Zukunft noch viele Kinder die Märchen und Geschichten des "Borzelkaschde" erleben können. "Wenn die Kulturszene wieder so arbeiten kann, dass die Einschränkungen durch Corona wegfallen, dann wird es vermutlich auch für uns wieder ein Ziel geben."