68-Jähriger aus Kirchheimbolanden tot aufgefunden

Der Mann, der seit Donnerstag in Kirchheimbolanden vermisst wurde, ist tot. Seine Leiche wurde in einem Feld gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Suchhunde den leblosen Körper des 68-Jährigen am Freitagmittag in dem Feld gefunden. Woran der Mann gestorben ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Laut Polizei liegen aber keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Mann wurde seit Donnerstag in Kirchheimbolanden vermisst

Von dem 68-Jährigen gab es seit den Morgenstunden des Donnerstags keine Spur. Gegen 9.30 Uhr am Donnerstag wurde er zuletzt an der Aral-Tankstelle in Kirchheimbolanden gesehen. Von dort wollte er zu Fuß nach Hause laufen, kam dort aber nicht an. Polizei und Feuerwehr hatten bereits am Donnerstag mit Suchhunden nach ihm gesucht.