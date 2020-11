28 Corona-Fälle in Seniorenheim in Kirchheimbolanden

In einem Seniorenheim in Kirchheimbolanden haben sich 28 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Es ist nicht der erste Fall in der Westpfalz.

Wie die Diakonissen Speyer als Betreiber des Seniorenzentrums Wolffstift in Kirchheimbolanden mitteilten, haben sich 23 Bewohner und fünf Mitarbeiter des Hauses mit dem Virus infiziert. Bewohnerin des Seniorenheims im Krankenhaus Eine Bewohnerin sei am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil sich ihr Zustand verschlechtert hatte. Alle anderen Betroffenen hätten aber nur leichte oder gar keine Krankheitssymptome. Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat für das Haus ein Besuchsverbot erteilt. Das Virus sei zunächst bei zwei Bewohnerinnen festgestellt worden. Das Gesundheitsamt habe daraufhin alle 99 Bewohner sowie die Mitarbeiter getestet. Auch Seniorenheime in Kusel und Bruchmühlbach-Miesau betroffen Der Fall ist nicht der erste in der Westpfalz: Am Wochenende war bekannt geworden, dass sich in einem Seniorenheim in Bruchmühlbach-Miesau 60 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Auch hier wurde ein Besuchsverbot verhängt. Im Kreis Kusel gab es in vier Seniorenheimen fast 60 Infizierte - ein Mensch starb an den Folgen der Infektion.