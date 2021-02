Viele Kirchen in der Westpfalz planen zurzeit ihre Gottesdienste an Heiligabend. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich die Besucher nach Angaben der Kirchen vorher anmelden und Hygieneregeln einhalten. In allen Kirchen gilt: Gottesdienstbesucher müssen einen Mindestabstand von anderthalb Metern zueinander einhalten und sich vor dem Eintritt die Hände desinfizieren. Außerdem darf nur eine bestimmte Anzahl an Menschen gleichzeitig in der Kirche sein. In der Wallfahrtskirche Maria Schutz gibt es eine Grenze von 150 Gästen. Jeder Besucher muss sich vorher per Telefon oder E-Mail bei den jeweiligen Pfarreien mit Namen und Adresse für die Gottesdienste anmelden. Wegen der Ansteckungsgefahr darf dieses Jahr nicht gesungen werden. Ein Kirchenvertreter sagte, dass als Ersatz Lieder mit verschiedenen Instrumenten gespielt würden. Die Gottesdienste sollen dieses Jahr nicht länger als 45 Minuten dauern.