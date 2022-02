Der Tierschutzverein Kindsbach überprüft gerade mehrere Gelände, ob sie als neues Quartier in Frage kommen. Das aktuelle Gelände muss der Verein bis Ende Juni verlassen, weil der Mietvertrag ausläuft. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins Kindsbach, Ralf Heieck, sagte, bei einem Gelände in Landstuhl sei man schon ziemlich weit. Der Besitzer wolle an den Verein vermieten, zurzeit liefen die Anfragen an die Verwaltung. Vor allem müsse dort ein Emissionsschutzgutachten erstellt werden, ob die Hunde des Vereins möglicherweise zu laut für die Umgebung sind. Und auf dem Gelände müsse laut Heieck Einiges umgebaut werden, auch hier liefen Bauvoranfragen. Außerdem beschäftige sich der Verein mit mehreren weiteren Liegenschaften im Kreis Kaiserslautern. Heieck hofft, dass der Tierschutzverein bis Juni eine neue Bleibe findet. Zuletzt hatten auch die westpfälzischen Bundes- und Landtagsabgeordneten dem Verein ihre Hilfe zugesagt.