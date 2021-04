per Mail teilen

Zweieinhalb Meter Durchmesser und mehrere hundert Kilo Gewicht - so ein Storchennest zu bauen ist Knochenarbeit. Dietmar Kuhn in Hinterweidenthal bei Dahn war das egal - Hauptsache seinen Kindheitstraum verwirklichen. Er hofft, Störche anzulocken, die bisher einen Bogen um diesen Teil der Pfalz machen. Aber der Bau der Nester war nicht nur anspruchsvoll, sondern auch ein Kampf mit bürokratischen Hürden. Was es da alles zu beachten galt ....unglaublich.