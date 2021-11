Kinderschutzbund findet 9.000 Euro in Kleiderspende

9.000 Euro in Bar - so viel Geld hat der Kinderschutz Zweibrücken in einer Kleiderspende gefunden. Jetzt liegt das Geld aber erst einmal beim Ordnungsamt.

Da staunten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Zweibrücken nicht schlecht: Ein älterer Mann hatte eine Kleiderspende bei ihnen abgegeben. Als die Mitarbeiter die Kleider auspackten, entdeckten sie plötzlich einen Batzen Geld. Mitarbeiter aus Zweibrücken finden in Kleiderspende 9.000 Euro Nach dem Zählen des Geldes steht fest: In der Kleiderspende stecken 9.000 Euro. Kurios: Die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Zweibrücken hatten das Geld erst bei einer zweiten, eigentlich unüblichen Kontrolle der Kleider entdeckt. Darf der Kinderschutzbund Zweibrücken das Geld behalten? Der Kinderschutzbund hat die 9.000 Euro jetzt erst einmal beim Ordnungsamt Zweibrücken abgegeben. Das Geld wurde von der Stadtverwaltung daraufhin auf ein Verwahrbuch eingezahlt und wartet jetzt auf seinen Besitzer. Ob der das Geld aber absichtlich in die Kleider als Spende für den Kinderschutzbund gesteckt hat, ist noch nicht geklärt.