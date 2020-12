Die Polizei hat im Rahmen eines bundesweiten Einsatzes gegen Kinderpornografie gestern nach SWR-Informationen auch eine Wohnung in Rockenhausen durchsucht. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen in Bergisch-Gladbach.

Nach Angaben der Polizei wurden gestern in ganz Deutschland Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht. Die Personen stehen unter Verdacht Kinderpornografie zu besitzen und oder zu verbreiten. Unter den Tatverdächtigen waren nach SWR-Informationen auch zwei Personen aus Rheinland-Pfalz. Spezialeinheiten haben eine Wohnung in Rockenhausen und im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz durchsucht. Die Durchsuchungen gehen auf die Missbrauchsfälle in Bergisch-Gladbach zurück. Ein Mann soll im vergangenen Jahr seine kleine Tochter vergewaltigt und die Tat gefilmt haben. Dadurch kamen die Ermittler tausenden weiteren Verdächtigen auf die Spur. Heute Vormittag will die Polizei weitere Informationen zu den bundesweiten Razzien geben.