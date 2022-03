Kinderhospizdienst Kaiserslautern macht auf "Rare Disease Day" aufmerksam

Der letzte Tag im Februar ist Tag der seltenen Erkrankungen. Vereine und Betroffene machen damit auf ihre Belange aufmerksam. Sie bezeichnen sich auch als "Waisen der Medizin“.

Der Tag der seltenen Erkrankungen, auch "Rare Disease Day“ genannt, ist dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kaiserslautern gut bekannt. Jedes Jahr macht der Verein auf seinen Kanälen darauf aufmerksam. In einem Umfeld von rund 50 Kilometern fährt der Hospizdienst aktuell zu 16 Familien mit 17 erkrankten Kindern. Dabei handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer unheilbaren Erkrankung oder Behinderung eine begrenzte Lebenserwartung haben. Davon auch einige mit seltenen Erkrankungen, wie beispielsweise seltenen Gendefekten. Elke Barth und Sabrina Jacob arbeiten hier als Fachkräfte.

"Waisen der Medizin": Wenig Forschung zu seltenen Erkrankungen

"Manche Familien warten jahrelang auf eine Diagnose", sagt Elke Barth. Eine Familie, die sie und ihre Kollegin betreuen, habe drei Jahre auf eine Diagnose warten müssen. Damit sei die Familie kein Einzelfall. Zu dünn sei die Datenlage für die seltenen Erkrankungen, um eine schnelle Diagnose zu ermöglichen. Es fehle an Krankheitsberichten und erst recht an Forschung. Auch der Dachverband ACHSE e.V. mit Sitz in Berlin macht auf dieses Problem aufmerksam. Viele Betroffene fühlten sich ungesehen und appellieren an die Medizin, mehr Forschung zu betreiben. Daher bezeichnen sie sich auch als "Waisen der Medizin".

Wie viele Menschen leben mit einer seltenen Erkrankung? Rund vier Millionen Kinder und Erwachsene in Deutschland leben mit einer seltenen Erkrankung nach Angaben von ACHSE e.V. Wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen das Krankheitsbild aufweisen, gilt diese Erkrankung als selten. Nach Schätzungen der gemeinnützigen Allianz EURORDIS leben in Europa 30 Millionen und weltweit 300 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung.

Auch das Bundesministerium für Gesundheit sagt, es mangele an Forschung zu seltenen Erkrankungen. Das Ministerium gibt als einen der Gründe an, dass die Durchführung der Studien oft mit einem hohen Kostenaufwand verbunden sei.

Die Gewissheit darüber, was mit dem Kind los sei, sei eine große Erleichterung für die gesamte Familie gewesen, erzählen Elke Barth und Sabrina Jacob vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Kaiserslautern.

Ehrenamtliche Mitarbeiter schenken Familie mit kranken Kindern Zeit

Während Elke Barth und Sabrina Jacob in erster Linie die Aufnahmegespräche übernehmen und klären, an welchen Stellen die Familien Unterstützung benötigen, helfen die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als sogenannte "Zeitschenker". Sie passen beispielsweise auf die Kinder auf, während die Eltern abends zusammen essen gehen, damit diese auch als Paar wieder gemeinsame Zeit verbringen können

"Das sind ganz alltägliche Dinge, die zur Herausforderung werden für Familien mit kranken Kindern"

Oder sie fahren zum Beispiel die Geschwisterkinder zum Sportverein, weil ein Elternteil arbeiten muss und sich der andere um das kranke Kind kümmern muss. Wie geholfen wird, sieht ganz unterschiedlich aus und wird an den Bedarf der Familien angepasst. "Das sind ganz alltägliche Dinge, die zur Herausforderung werden für Familien mit kranken Kindern", sagt Elke Barth. Es sei umso wichtiger mit dem "Rare Disease Day" auf diese Probleme zu sensibilisieren.

Keine Berührungsängste vor Menschen mit seltenen Erkrankungen

Auf die Frage, ob die Familien nicht auch ein Stück weit unsichtbar in der Gesellschaft seien, antwortet Sabrina Jacob: "Unsichtbar denke ich nicht. Ich glaube, es sind mehr die Ängste, die einem daran hindern, auf die Familien zuzugehen." Es sei keine bewusste Ausgrenzung, nur die Frage, wie man mit betroffenen Menschen umgehen soll und die Sorge, diese Frage zu stellen.

"Offen, frei, ehrlich sagen, dass man Berührungsängste hat. Mut fassen und ins Gespräch kommen."

Mit dieser Einstellung könne man es schaffen, um mit Betroffenen in den Austausch zu kommen, sagt Sabrina Jacob.