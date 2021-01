Im Kindergarten des Contwiger Ortsteils Stambach in der Südwestpfalz gibt es keinen Schimmel mehr. Das haben nach Angaben der ersten Beigeordneten Luftmessungen ergeben. Deshalb können nun die Renovierungsarbeiten in dem betroffenen Gruppenraum beginnen. Wann genau die Arbeiten starten, werde am Nachmittag mit dem Bauamt besprochen. Der Schimmelbefall wurde im November bei Reinigungsarbeiten entdeckt. Es war das dritte Gebäude in der Gemeinde Contwig, in dem Schimmelsporen entdeckt wurden.