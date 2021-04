per Mail teilen

Der Zweibrücker Kinderarzt Christian Neumann spricht sich für eine flächendeckende Corona-Impfung von Kindern aus. In seiner Praxis wurden am Dienstag erstmals 12 Jugendliche und junge Erwachsene mit chronischen Vorerkrankungen gegen das Virus geimpft. Derzeit ist in Deutschland der Impfstoff von Biontech als einziger für Jugendliche ab 16 zugelassen – für jüngere Kinder gibt es noch keinen Impfstoff. Das müsse sich ändern, sagt Neumann.