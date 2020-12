Die Polizei sucht Zeugen, die einen Kinderansprecher in Otterbach bemerkt haben könnten. Eine Frau hat am Sonntag gegen 13 Uhr einen jungen Mann beobachtet, der in der Nähe eines Spielplatzes in der Konrad-Adenauer-Straße mit drei etwa achtjährigen Jungen redete. Er versprach ihnen ein Spielzeugauto, wenn sie sich erneut mit ihm träfen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann erst weg, als sich ein etwas älterer Junge einmischte. Die Zeugin beschrieb den Mann als 18 bis 23 Jahre alt, knapp 1,80 groß, schlaksig und mit dunklen, gegelten Haaren.