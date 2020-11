Kinder und Jugendliche in Pirmasens haben heute die Möglichkeit, sich für eine Sprechstunde bei Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) anzumelden. Sie findet nach Angaben der Stadt wegen Corona über das Internet statt. Bei der digitalen Sprechstunde können die Kinder und Jugendlichen Fragen, Wünsche, Ideen und Kritik an den OB richten. Anmelden können sie sich über den Jugendstadtrat in Pirmasens – per Telefon oder per Mail.