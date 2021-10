Verein in Kaiserslautern organisiert Corona-Schwimmkurse für Kinder

Schwimmen lernen in Corona-Zeiten war für viele Kinder monatelang kaum möglich. Der "Inner Wheel Club" Kaiserslautern hat sich dieses Problems jetzt angenommen.

Auch in der Westpfalz blieben die Schwimmbäder seit dem Frühjahr 2020 oft geschlossen, Schwimmkurse fanden schon gar nicht statt. Und die ersten, die dann wieder stattfinden durften, waren umgehend ausgebucht. Das habe der Verein im Gespräch mit den Grundschulen in Kaiserslautern in Erfahrung gebracht, berichtet dessen Präsidentin Anette Dielmann. "Wir haben da in ein Wespennest gestochen", sagt sie.

Kinder kommen in den Herbstferien zum Schwimmtraining

Weil viele Grundschulkinder wegen Corona eben nicht Schwimmen gelernt hätten, habe der Wohltätigkeitsverein jetzt in den Herbstferien zwei Schwimmkurse auf die Beine gestellt und finanziert. Ergebnis: 20 Kinder trainieren aktuell im Monte Mare in Kaiserslautern und werden dabei von Sport- und Lehramtsstudenten der TU Kaiserslautern angeleitet.

Kaiserslautern: Endlich geht es auf den Sprungturm

"Das ist richtig cool, dass ich jetzt endlich schwimmen lernen kann", freut sich ein junger Teilnehmer ganz aufgeregt. Vor allem das Tauchen mache ihm schon richtig Spaß. Die Mutter des Jungen ist vor allem erleichtert: "Die Kids wollen doch so gerne vom Sprungturm springen. Mein Sohn ist jetzt fast zehn Jahre, da gibt dieser Schwimmkurs auch mir endlich Sicherheit".

Nachfrage übersteigt Schwimmkurs-Angebot bei Weitem

Das Angebot richtet sich laut Verein vor allem an Kinder, deren Familien sich die 100 Euro für so einen Kurs nicht leisten können. Weil das so gut angenommen werde, denkt der "Inner Wheel Club" auch schon über eine Fortsetzung nach. "Wir haben jetzt beim ersten Mal schon Warteliste", verdeutlich Vereinspräsidentin Dielmann. Kein Wunder, sagt sie, die Nachfrage übersteige aktuell bei Weitem das Angebot an Schwimmkursen in Kaiserslautern.