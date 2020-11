In Pirmasens hat in der Nacht auf Freitag ein Wohnhaus gebrannt. Ein fünfjähriges Mädchen ist bei dem Brand ums Leben gekommen. Ihre siebenjährige Schwester schwebt in Lebensgefahr.

Die Feuerwehr hat zwei Mädchen aus den Flammen geholt - für eine Fünfjährige kam aber jede Hilfe zu spät. Pressestelle Polizei Pirmasens

Das Feuer in dem Wohnhaus in der Winzler Straße wurde nach Angaben der Polizei gegen 0:50 Uhr gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, habe das Haus bereits in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löste Großalarm aus und begann sofort damit, das Haus und ein Nachbarhaus zu evakuieren.

Feuerwehrleute holen Kinder aus Flammen

Bewohner sagten den Rettungskräften dann, dass in dem Haus eine achtköpfige Familie lebt und noch zwei Kinder in den Flammen seien. Feuerwehrleuten gelang es nach Angaben der Stadt Pirmasens daraufhin in das Zimmer der beiden Mädchen vorzudringen und sie aus den Flammen zu holen. Die beiden Mädchen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb eine Fünfjährige noch an der Einsatzstelle. Die siebenjährige Schwester wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik Homburg eingeliefert.

Das dreistöckige Wohnhaus in der Winzler Straße in Pirmasens stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Pressestelle Polizei Pirmasens

Familie wird psychologisch betreut

Die vier weiteren Geschwister und die Eltern blieben unverletzt. Sie werden nach Angaben der Stadt Pirmasens unter anderem von einem Kriseninterventionsteam betreut. Warum das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach ist, ebenso wie die Schadenshöhe, noch unklar. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar. Insgesamt elf Personen seien vorübergehend in einem Hotel untergebracht worden. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das abgebrannte Haus in der Winzler Straße in Pirmasens wird bereits von Brandexperten untersucht. SWR

Feuerwehrmann verletzt

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Rettungseinsatz nach Angaben der Stadt am Bein und musste im Krankenhaus behandelt werden. Er habe die Klinik inzwischen aber wieder verlassen. Insgesamt waren 117 Einsatzkräfte mit 36 Fahrzeugen vor Ort, darunter Polizei, Rettungs-, Sanitäts- und Betreuungsdienste.