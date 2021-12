Jugendlicher bedroht Kind mit Messer

In Kaiserslautern soll ein Jugendlicher am Montagnachmittag ein Kind mit einem Messer bedroht haben. Nach Angaben der Polizei hatte ein Freund des bedrohten Kindes den Notruf gewählt. Als die Polizei eintraf, war der Jugendliche verschwunden. Der Unbekannte soll eines der Kinder am Pulli gezogen haben – als das Kind den Jugendlichen wegschubste, soll dieser ein Messer gezückt haben. Er sei in einen Bus gestiegen, nachdem ein 11-Jähriger die Polizei gerufen hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.