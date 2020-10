Ein zweijähriges Kind ist am Sonntagmorgen in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern unterwegs gewesen – nur mit einer Windel bekleidet. Ein Mann setzte das Mädchen zum Wärmen in sein Auto und zog ihm eine Jacke über, bis Polizei und Rettungskräfte kamen. Die Polizei klingelte sich nach eigenen Angaben durch die Wohnungen eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses und fand die völlig überraschte Mutter. Sie hatte mit ihren beiden Kindern in ihrem Bett geschlafen und nicht bemerkt, dass die Zweijährige aufwachte und einen Ausflug unternahm.