per Mail teilen

In der Homburger Innenstadt ist ein Fünfjähriger beim Brand eines abgestellten Autos schwer verletzt worden. Offenbar hat der Junge selbst das Auto in Brand gesetzt.

Das Auto war in der Innenstadt von Homburg abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, gehörte es einem Angehörigen des Jungen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Pkw brannte jedoch vollständig aus. Die Polizei spricht auch von Schäden an mehreren umliegenden Häusern. Wie hoch der Schaden an den Gebäuden ist, ist derzeit noch nicht klar.

Brand in Homburg: Junge kommt in Spezialklinik

Der Junge zog sich schwere Brandverletztungen zu. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Mannheim geflogen. Die Polizei ermittelt nun. Sie geht davon aus, dass er Junge das Feuer fahrlässig ausgelöst hat. Hinweise darauf, dass die Erziehungsberechtigten ihre Aufsichtspflicht verletzt hätte, gebe es derzeit nicht.

Nach Pkw-Brand im Homburg sucht die Polizei Zeugen

Die Polizei in Homburg bitten Zeugen, die den Brand in der Sankt-Michael-Straße am Dienstagmorgen beobachtet haben, sich zu melden. Die Telefonnummer der zuständigen Dienststelle lautet: 06841-1060.