KI-Videoüberwachung in Kaiserslautern: Rechtsgrundlage fehlt

Die Stadt Kaiserslautern will in der Innenstadt KI-gestützte Videoüberwachung testen. Doch für das Projekt gibt es in Rheinland-Pfalz keine Rechtsgrundlage. Das hat das Innenministerium auf SWR-Anfrage mitgeteilt.

Im Moment ist in Rheinland-Pfalz laut Innenministerium nur eine "klassische" polizeiliche Videoüberwachung möglich – als ohne KI-Technik. Dafür würden noch Gesetze fehlen. Wann eine Grundlage für KI-Videoüberwachung geschaffen wird, kann das Innenministerium derzeit nicht sagen. Test in Kaiserslautern fraglich Somit ist auch völlig unklar, ob überhaupt und wann eine KI-Videoüberwachung in Kaiserslautern getestet werden kann. Das Innenministerium möchte zudem noch auf Ergebnisse aus Mannheim warten. Dort wird eine solche KI-gestützte Videoüberwachung bereits eingesetzt. "Das bisher einzig laufende Pilotprojekt zu KI-Kameras in Mannheim ist noch nicht abgeschlossen und ausgewertet", erklärt ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Stadt Kaiserslautern will KI-Videoüberwachung In Kaiserslautern hatte der Stadtrat Ende April beschlossen, sich perspektivisch als Modellregion für KI-Videoüberwachung zu bewerben. Es geht dabei unter anderem um den Bereich an der Mall und am Rathaus, wo sich einige Menschen unsicher fühlen. Das geht aus einer Studie der RPTU Kaiserslautern hervor. Das Rathaus in Kaiserslautern. SWR Waren die Rechtsgrundlagen bekannt? Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) kündigte nach der Abstimmung im Stadtrat Gespräche mit dem rheinland-pfälzischen Innenministerium an. Inwieweit die Stadt vorab von den rechtlichen Grundlagen wusste, ist derzeit nicht bekannt. Die Stadt hat sich bislang nicht dazu geäußert.