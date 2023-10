In Hauenstein beginnt die Keschdewoche

Herbstzeit ist in der Pfalz auch immer Keschdezeit. Und Hauenstein in der Südwestpfalz wird dann zu einer Hochburg der Esskastanien.

Wenn die Esskastanien reif werden, dann wird es so langsam Herbst in der Pfalz. Bislang war der Oktober aber spätsommerlich warm - mit klarem blauen Himmel und Sonnenschein den ganzen Tag. Dieses Wetter wünschen sich wohl auch alle, die sich auf die Keschdewoche samt Keschdemarkt in Hauenstein freuen.

Wanderungen im Zeichen der Keschde rund um Hauenstein

In Hauenstein beginnt auch der Keschdeweg. 60 Kilometer kann man zwischen Hauenstein und Neustadt an der Weinstraße wandern - und dabei in aller Ruhe Esskastanien sammeln. Während der Keschdewochen wird es auch zwei geführte Wanderungen in der Verbandsgemeinde Hauenstein geben. Dabei wird es viele Informationen rund um die Esskastanie geben. Zudem wird der Wanderführer nach Angaben der Tourist-Info auf dem Weg auch gute Plätze zum Kastaniensammeln zeigen.

Am 10. Oktober gibt es eine Wanderung von Lug zu den Geiersteinen. Zwei Tage später, am Donnerstag, geht es dann von Schwanheim aus über einen Teil des Rimbachsteigs, über Lindelbrunn und Darstein wieder zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt für beide Wanderungen ist um 9:30 Uhr an der Tourist-Info in Hauenstein. Die Teilnehmer werden gebeten, sich bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Wanderung bis 12 Uhr anzumelden.

Die Esskastanie in der Pfalz Die Keschde, wie sie in der Pfalz genannt wird, heißt eigentlich Edelkastanie und kommt aus dem Mittelmeerraum. Es wird vermutet, dass die Römer die Esskastanie über die Alpen bis in die Weinbauregionen gebracht haben. Im Pfälzerwald ist die Esskastanie inzwischen heimisch geworden. Auch in der Rheinebene, sowie an Mosel und Main kommt sie wegen des milderen Klimas des Öfteren vor. Mit der gewöhnlichen Roßkastanie ist die Esskastanie nicht verwandt. Die Bäume der Esskastanien können bis zu 500 Jahre alt und um die 30 Meter hoch werden. In Dannenfels im Donnersbergkreis steht die sogenannte "Dicke Keschde". Der Baum wird auf über 400 Jahre geschätzt.

Alles rund um die Esskastanie

Am Sonntag, den 15. Oktober geht es rund in Hauenstein, denn dann findet der – so sagt es jedenfalls die Tourist-Information des Ortes – älteste Keschdemarkt der Pfalz statt. Mehr als 30 Marktstände wird es geben. Und die bieten so ziemlich alles an, was man aus Esskastanien herstellen kann. Kastanienbrot, Kastaniensalami und geröstete Keschde sind ja ziemlich bekannt, aber nach Angaben der Tourist-Information wird es auch ungewöhnlichere Speisen wie zum Beispiel Kastanienbier, Kastanienflammkuchen oder auch Keschdewaffeln geben.

Verkaufsoffener Sonntag in Hauenstein

Neben dem Keschdemarkt, der um 11 Uhr beginnt, werden ab 13 Uhr auch die Geschäfte in Hauenstein öffnen. Außerdem beteiligen sich auch acht Restaurants und Gasthäuser an der Keschdewoche. Dort gibt es jetzt im Herbst viele Gerichte mit Esskastanien.