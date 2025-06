Ein junger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend in Unkenbach (Donnersbergkreis) eine Frau getötet zu haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Schock und Trauer in dem kleinen Dorf sitzen tief. Jetzt wurde die Kerwe abgesagt, die in Kürze stattgefunden hätte.

Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern soll der 19-Jährige am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zum Wohnsitz der 55-Jährigen in Unkenbach gekommen sein. Im Hof des Anwesens soll er die Frau angegriffen haben - mit einem Tritt in den Rücken und einem Faustschlag gegen den Kopf. Dann soll er mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben.

Mutmaßlicher Täter von Unkenbach war mit Opfer bekannt

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Opfer die Mutter seiner Ex-Freundin. Gegen den 19-Jährigen waren in der Vergangenheit mehrere Verfahren anhängig. Unter anderem soll er seine 14-jährige Ex-Freundin beleidigt und bedroht haben. Das genaue Motiv für die Tat wird zurzeit ermittelt.

Ein Ermittlungsrichter hat am vergangenen Freitagmorgen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen erlassen - wegen des Verdachts des Totschlags. Weil Fluchtgefahr besteht, wurde der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gebracht. Vor dem Ermittlungsrichter hat er zu den Vorwürfen geschwiegen.

An dieser Bushaltestelle in Löllbach im Kreis Bad Kreuznach wurde der Tatverdächtige festgenommen. SWR

Kerwe in Unkenbach nach Tat abgesagt

Aus Rücksicht auf Betroffene und Familie hat der Bürgermeister in Abstimmung mit anderen Verantwortlichen aus dem Ort nun die Kerwe in Unkenbach abgesagt. Eigentlich sei sie für das zweite Juli-Wochenende geplant gewesen. Veranstalter und Aussteller hätten mit Verständnis auf die Absage reagiert.

Polizei hatte mit Großaufgebot im Donnersbergkreis den Täter gesucht

Die Polizei hatte in der Nacht zu Freitag mit Spezialeinsatzkräften und einem Hubschrauber nach dem 19-Jährigen gesucht. Kurz nach Mitternacht konnte der Verdächtige den Angaben zufolge an einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) widerstandslos festgenommen werden. Vorausgegangen war offenbar ein telefonischer Hinweis.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. Der erste Beigeordnete des Donnersbergkreises Karl Landfried (CDU) äußerte sich tief betroffen. "Wir wünschen Angehörigen und Freunden des Opfers Kraft und Stärke." Er bat die Bevölkerung, über die sozialen Medien keine Spekulationen zu verbreiten.

Gedenkgottesdienst in Unkenbach am Freitag

In Unkenbach selbst herrschte am Freitag Fassungslosigkeit über die Tat. Nach SWR-Informationen lebte der 19-Jährige auch in dem Dorf im Donnersbergkreis. Ortsbürgermeister Frank Müller sagte, er habe schon viele Anrufe von Bürgern erhalten, die viele Fragen stellten. Am Freitagabend sollte es in der Kirche in Unkenbach einen Gedenkgottesdienst geben.