In und um Otterberg werden vermutlich keine Windräder gebaut. Die Stadtbürgermeisterin sagte, mögliche Flächen grenzten zu nah an Wohngebiete, um dort Windräder aufstellen zu können. Der Stadtrat hatte bereits im vergangenen Jahr abgelehnt, im Wald bei Otterberg Windräder aufzustellen. Somit müssten die Windräder an anderer Stelle in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg gebaut werden. Die Verbandsgemeinde wolle sich im Sommer ohnehin mit einem Konzept für erneuerbare Energien befassen – und somit auch mit möglichen Windrädern.