Der Fall der Landrats aus dem Donnersbergkreis, der sich vorzeitig impfen ließ, ist offenbar eine Ausnahme in der Westpfalz. Andere Städte und Kommunen sagen: Wir halten uns an die Reihenfolge.

Eine Recherche des SWR hat ergeben: In Stadt und Kreis Kaiserslautern und den Kreisen Südwestpfalz und Kusel sowie den Städten Zweibrücken und Pirmasens ist die Reihenfolge der Corona-Impfungen eingehalten worden. Nach Angaben der Kommunen wurden dort keine Landräte, Bürgermeister oder andere Verwaltungsmitarbeiter geimpft, die noch nicht an der Reihe waren.

Landrat Guth aus dem Donnersbergkreis ein "Impfvordrängler"?

Zuletzt hatte unter anderem die vorgezogene Impfung des Landrats aus dem Donnersbergkreises und seiner Beigeordneten für Diskussionen gesorgt. Rainer Guth (parteilos) hatte eingeräumt, dass er und seine Mitarbeiter mit Resten geimpft wurde, die nach Impfungen in einem Seniorenheim übrig geblieben waren und innerhalb kurzer Zeit verbraucht werden mussten – sonst hätte man sie wegschütten müssen.

Impfreste z.B. erst für Rettungsdienstmitarbeiter

In anderen Kommunen in der Westpfalz ist man nach eigenen Angaben mit diesen Impfresten anders umgegangen: Sie seien ausschließlich an berechtige Personen der Impfkategorie Eins verimpft worden, beispielsweise an Mitarbeiter der mobilen Impfteams, Mitarbeitende der Krankenhäuser und des Rettungsdienstes oder der Impfzentren.

Die Stadt Kaiserslautern betont, dass durch die "vorausschauende und gut koordinierte Planung und Logistik unseres Impfkoordinatoren-Teams bislang keine ungenutzten Impfdosen entsorgt werden mussten".