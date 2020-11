per Mail teilen

Die weiteren Corona-Tests bei den rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung in Baumholder sind alle negativ ausgefallen. Nach Angaben des ersten Beigeordneten hat es damit insgesamt sieben Corona-Fälle in der Verwaltung gegeben. Deshalb wurden seit vergangener Woche auch Termine des Bürgerbüros abgesagt – jetzt können wieder Termine gemacht werden. Weil es Kontakt zu einem Positiv-Getesteten gegeben hatte, war auch die Kindertagesstätte in Ruschberg Anfang der Woche geschlossen. Dort wurden auch alle Mitarbeiterinnen negativ getestet, die Kita ist seit gestern wieder geöffnet.