per Mail teilen

Im Seniorenheim „Haus am Schachenwald“ in Waldmohr gibt es keine weiteren Corona-Fälle. Nachdem vergangene Woche bei zwei Mitarbeitern der Einrichtung das Coronavirus nachgewiesen wurde, hatte der Betreiber, der saarländische Schwesternverband, alle 84 Bewohner und etwa 80 Mitarbeiter vorsorglich testen lassen. Ein Sprecher sagte, glücklicherweise sei sonst bei niemandem eine Corona-Infektion festgestellt worden. Die beiden infizierten Mitarbeiter seien in häuslicher Quarantäne.