Am Leibniz Gymnasium in Pirmasens wurde kein weiterer Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat die Kreisverwaltung Südwestpfalz mitgeteilt. Anfang des Monats war bei drei Schülern des Gymnasiums das Coronavirus nachgewiesen worden. 150 Lehrer und Schüler wurden daraufhin vom Unterricht freigestellt. Sechs befänden sich weiterhin in Quarantäne, weil sie engeren Kontakt zu den positiv getesteten hatten. Auch an der Mannlich-Realschule in Zweibrücken stünden aktuell 14 Schüler unter Quarantäne. Die Kita in Kröppen bleibt nach Angaben des Trägers wegen zwei Corona-Fällen vorsorglich bis kommenden Montag geschlossen.