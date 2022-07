Gas immer teurer: Vermieter in der Pfalz wollen Warmwasser nicht einschränken

Mitten in der Energiekrise wird alles teurer, jeder soll sparen, wo er kann. In Sachsen geht eine Wohnungsgenossenschaft jetzt so weit, das warme Wasser für ihre Mieter zu beschränken. In der Pfalz soll es das nicht geben.

Sendung am Mi. , 13.7.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz