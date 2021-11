Wanderer befürworten 2G-Regel in Pfälzerwaldhütten

Weinschorle drinnen nur genesen oder mit Impfnachweis genießen? Kein Problem für viele Wanderer in der Westpfalz. Die 2G-Regel für die Wanderhütten sorgt für viel Verständnis.

Viele Pfälzerwaldvereine hatten in den vergangenen Wochen auf die 2G-Regel oder 2G-Plus umgestellt. Das heißt: Es dürfen nur Geimpfte oder Genesene in den Innenbereich der Pfälzerwaldhütten beziehungsweise, wenn noch freie Plätze da sind, auch Ungeimpfte (2G-Plus).

Nur wenige Diskussionen mit Wanderern wegen 2G-Regel

Das Wanderheim in Hauenstein lässt zum Beispiel nur Geimpfte und Genesene in den Innenbereich. Ein Sprecher sagte, in einigen Fällen habe es deswegen Diskussionen mit Wanderern geben. Die meisten hätten jedoch Verständnis und fühlten sich durch die Regeln sicherer.

Auch die Pfälzerwald-Hütte in Dahn hat bisher gute Erfahrungen mit der 2G-Regel im Innenraum gemacht. Das könne sich aber noch ändern, sagte ein Hütten-Sprecher, wenn in der kalten Jahreszeit wieder mehr Menschen im Innenbereich sitzen wollen. Seit Anfang November gilt hier die 2G-Plus-Regel.

2G oder 3G - Was gilt in welcher Pfälzerwaldhütte? In vielen Pfälzerwaldhütten gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss draußen bleiben. In der Übersicht können Sie nachlesen, welche Regeln in welchen Hütten gelten: Pfälzerwaldhütten, in denen die 3G-Regel angewendet wird:

Kupferberghütte, Imsbach

Fritz-Claus-Hütte, Martinshöhe

Kalmithaus, Maikammer

Waldhaus Lambertskreuz, Neidenfels

Hellerhütte, Neustadt

Waldhaus Starkenbrunnen, Pirmasens

Buchwaldhütte, Theisbergstegen Pfälzerwaldhütten, in denen die 2G-plus-Regel angewendet wird:

Im Schneiderfeld, Dahn

Wolfsschluchthütte, Esthal

Weinbiethaus, Gimmeldingen

Totenkopfhütte, Maikammer

Stockwaldhütte, Pirmasens

Waldhaus, Otterbach Pfälzerwaldhütten, in denen die 2G-Regel angewendet wird:

Am Schmalstein, Bruchweiler-Bärenbach

Waldhaus Schwefelbrunnen, Eisenberg

Kriegsberghütte, Göllheim

Wanderheim "Dicke Eiche" in Hauenstein

Gustav-Köhler-Hütte/Kehrberghütte, Homburg

Wanderhütte Saudell, Obernheim-Kirchenarnbach

Hohe-Loog-Haus in Neustadt-Hambach Die Liste wird erweitert, sobald dem SWR Auskünfte von den restlichen PWV-Hütten vorliegen.

Hohe Impfquote unter Besuchern der Pfälzerwaldhütten

Auch in der Drachenfelshütte in Busenberg und im Hilschberghaus in Rodalben hat es wegen der 2G-Regeln bislang keine Probleme geben. Die Betreiber der Pfälzerwaldhütten in der Westpfalz sind sich jedoch einig: Die meisten Besucherinnen und Besucher seien inzwischen ohnehin geimpft.