Rettungsdienst-Mitarbeiter des DRK in der Westpfalz müssen doch nicht mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Diese hatte das DRK nach einer Foto-Aktion angedroht, weil die Rettungssanitäter in Dienstkleidung auf den bundesweiten Tarifstreit aufmerksam machen wollten. Nach SWR-Informationen haben sich darauf ver.di und das DRK bei einem Schlichtungsverfahren geeignet. Das heißt, die DRK-Beschäftigten in Pirmasens, Kaiserslautern und im Kreis Südwestpfalz dürfen nicht für Aktionen im Zusammenhang mit dem Tarifstreit gerügt werden. Außerdem sollen sich ver.di und das DRK auf eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent, im Jahr 2022 um weitere 1,9 Prozent, verständigt haben. Die Gewerkschaftsmitglieder haben nun die Möglichkeit in einer Onlinekonferenz im Februar, den Ergebnissen des Schlichtungsverfahrens zuzustimmen.