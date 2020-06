per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern darf bei der Bewältigung seiner Finanzkrise nicht auf die Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz hoffen. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

"Das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung ist eine Chance für den FCK, den Neuanfang mitzugestalten", so Dreyer. Sie betonte, dass das Land dabei außen vor sei. Die Ministerpräsidentin bezeichnete den Entschluss des Fußball-Drittligisten, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen als "schwere, aber richtige Entscheidung."

Mit ihrer Aussage bekräftigt Dreyer die Haltung von Sportminister Roger Lewentz (SPD), der bereits zuvor eine Verantwortung des Landes von sich gewiesen hatte.

Lewentz: "Land an Krisensituation nicht beteiligt"

Die Landesregierung habe damals den Verein und die Stadt beim Bau des Stadions gefördert und später noch einmal finanziell unterstützt, so Lewentz am Montag. Bei der aktuellen Krisensituation sei das Land nicht beteiligt, daher könne auch keine finanzielle Unterstützung geleistet werden.

Die CDU-Opposition hatte die Landesregierung hingegen aufgefordert, Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie wirft der früheren SPD-geführten Landesregierung unter Kurt Beck eine Mitschuld am Niedergang des 1. FC Kaiserslautern vor. Damals seien finanziell nicht tragbare Konstrukte gewählt worden, deren Folgen der Verein ausbaden musste. Ein richtiges Konzept, wie der Verein überleben könne, habe es nie gegeben, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf.

Der 1. FC Kaiserslautern hatte am Montag beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eigeninsolvenz gestellt. Der viermalige deutsche Meister soll mittlerweile Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro haben. Mit einer Planinsolvenz könnte sich der FCK sanieren und den drohenden Absturz in die Bedeutungslosigkeit abwenden.