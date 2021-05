Die Stadt Kaiserslautern erlässt auch in diesem Jahr Händlern und Gastronomen Gebühren für den Außenbereich. Das hat der Stadtrat entschieden. Für Schausteller der diesjährigen Oktoberkerwe entfallen außerdem die Standgebühren. Dadurch soll die lokale Wirtschaft unterstützt werden. Wie Oberbürgermeister Weichel mitteilt, stehen nach 14 Monaten Pandemie viele Einzelhändler, Gastronomen und Schausteller am Rande ihrer Existenz. Der Kaiserslauterer Stadtrat hat bereits im vergangenen Jahr entschieden, dass Gewerbetreibende für Außenbereiche in Kaiserslautern bis Mai dieses Jahres keine Gebühren zahlen müssen. Die Regelung gilt nun für das gesamte Jahr 2021. Die Stadt erlässt außerdem Schaustellern der Oktoberkerwe die Standgebühren. Ob die Kerwe allerdings stattfindet, ist unklar. Auch Schausteller von den Kaiserslauterern Ortsteil-Kerwen müsse in diesem Jahr keine Standgebühren zahlen.