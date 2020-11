Trister Faschings-Auftakt in der Westpfalz

Der Start in die Fastnachtssession ist traditionell laut und bunt und lustig - dieses Jahr ist wegen Corona alles anders. Das bleibt auch so, sagen die Vereine in der Westpfalz.

Die Karnevalvereine in der Westpfalz haben ihre Veranstaltungen zu Beginn des Karnevals abgesagt. Sie betonen einstimmig: Wegen Corona sei es nicht möglich, die Veranstaltungen durchzuführen. Für viele fällt die Session sogar komplett ins Wasser. So hat beispielsweise der Karnevalverein Zweibrücken sämtliche Veranstaltungen dieser Saison abgesagt, genauso wie die Obersimter Eselei, der Rodalber Carnevalverein und der Donnersberger Carneval Verein. Der Carneval Verein Pirmasens hofft nach eigenen Angaben, dass der Rathaussturm im Januar stattfinden kann. Der größte Fastnachtsumzug in der Westpfalz steigt in Ramstein - auch er ist wegen Corona schon abgesagt. SWR Faschingsfeier zu Hause statt auf der Straße Die Zweibrücker-Fasenachts-Freunde trotzten Corona und feierten nach Angaben ihres Vorsitzenden virtuell. Alle Mitglieder waren aufgerufen, zu Hause die Narrenkappe aufzusetzen, mit der Familie zu feiern und die Fotos zu schicken, damit die Fastnachter in den sozialen Netzwerken fröhliche Bilder und Texte veröffentlichen können. Eine kleine Veranstaltung fand dann doch in der Öffentlichkeit statt: In Kaiserslautern grub der Präsident des Karnevalvereins gemeinsam mit dem Casimir die Fastnacht in der Innenstadt aus. Die Fotos sollen auf der Internetseite des Vereins zu sehen sein.​