Der Kaiserslauterer Stadtrat hat am Abend einer Resolution der FDP-Fraktion zum Kerosinablass über der Region zugestimmt. Es soll in Zukunft unter anderem mehr Messstellen geben.

Außerdem fordert der Stadtrat, dass die Mindestflughöhe für einen Kerosinablass angehoben werden soll – und zwar von 2.000 auf 3.000 Meter.

Ein US-Militärflugzeug hatte Ende März knapp 65 Tonnen Kerosin über der Pfalz, dem Hunsrück und dem Saarland abgelassen. Das Land hatte daraufhin die Werte an den Messtellen "Pfälzerwald-Hortenkopf", "Hunsrück-Leisel" und "Westpfalz-Dunzweiler" nach eigenen Angaben überprüft. Das Ergebnis: An allen drei Stationen seien die Messwerte sehr niedrig. Der Kaiserslauterer Stadtrat sprach sich jetzt dafür aus, in der Region weitere Kerosin-Messstellen zu installieren.

Mehr Kerosin-Messstellen in der Region gefordert

Auch der CDU-Landtagsabgeordneten Marcus Klein aus Ramstein kritisiert, dass wiederholt Treibstoff über der Region abgelassen wird. Daher fordert auch er die Landesregierung auf, mehr Messstellen einzurichten. Über der Westpfalz hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Treibstoffablässe geben.

Marcus Klein von der CDU sichert sich das Direktmandat im Wahlkreis Kaiserslautern-Land. Marcus Klein

"Die wiederholten Ablässe lösen Sorgen aus, denen nur mit einem engmaschigen Messnetz und stetiger Kontrolle begegnet werden kann." Landtagsabgeordneter Marcus Klein (CDU)

Außerdem könne es nicht sein, dass der Eindruck entsteht, der Pfälzerwald oder die Region Saar-Westpfalz sei das „Kerosin-Abklappgebiet“ für alle Flughäfen der weiteren Umgebung von Luxemburg bis Frankfurt, sagte Marcus Klein. Grund für derartige Treibstoffablässe sind in der Regel technische Fehler nach dem Start. Die Flugzeuge kehren dann zum Flugplatz zurück und leeren ihren Tank, um für die Landung nicht zu schwer zu sein.

Stadtrat Kaiserslautern will zudem weniger Fluglärm

Der Kaiserslauterer Stadtrat hat auf seiner Sitzung außerdem einem Antrag der SPD-Fraktion zum Fluglärm über der Westpfalz zugestimmt. Um diesen zu verringern, soll die Stadt mit anderen betroffenen Kommunen zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem Kreis Südwestpfalz. Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Weichel hat angekündigt, auch den Bezirksverband einbinden zu wollen.