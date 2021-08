per Mail teilen

Der Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan hat am Abend noch nicht über den Standort für die neue Feuerwache abgestimmt. Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Spitzer soll das in der nächsten Sitzung passieren. Seit Jahrzehnten wird in Kusel über die neue Feuerwache diskutiert. Eigentlich war geplant, dass die Wache auf dem alten Molkerei-Gelände entsteht. Seit rund einem Jahr ist auch das ehemalige Raiffeisen-Gelände im Gespräch. Der Vorteil hier: Das Grundstück ist verkehrstechnisch besser angebunden. Die Stadt Kusel könnte das Raiffeisen-Gelände kaufen und dann der Verbandsgemeinde zum Tausch für das Molkerei-Gelände anbieten. Es müssten mit der Raiffeisen-Genossenschaft aber noch weitere Gespräch geführt werden, sagte Spitzer.