Die Schließung des Opel-Werks in Eisenach wird - so wörtlich - "keine nennenswerten Auswirkungen" auf den Standort Kaiserslautern haben. Das sagte ein Sprecher des Autoherstellers auf SWR-Anfrage. Schließungen wie in Eisenach sind dem Sprecher zufolge in der Westpfalz nicht geplant. Dagegen wird der Standort in Eisenach ab der kommenden Woche vorerst bis Ende des Jahres heruntergefahren. Grund sind laut Konzern Corona-bedingte Lieferengpässe bei einem wichtigen Chip für die Autofertigung.