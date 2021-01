Die Verbandsgemeinden am Glan sind wegen der gemeldeten Niederschläge in den kommenden Tagen nicht beunruhigt. Die Wasserpegel des Glans, aber auch der Lauter und des Kuselbachs würden permanent beobachtet, teilten die Verbandsgemeinden mit. Im Falle eines Hochwassers seien die Feuerwehren gut vernetzt und vorbereitet. Die einzelnen Stützpunkte seien das ganze Jahr über mit Sandsäcken ausgestattet und in Alarmstellung. Ein Hochwasser-Vorsorgekonzept soll noch in diesem Jahr von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal auf den Weg gebracht werden. Darin soll beispielsweise zusammengefasst werden, wie sich Anwohner während des Hochwassers verhalten sollen und wie sie sich davor besser schützen können.