Kein Stellenabbau bei Opel wegen Batteriezellen-Fabrik

Die etwa 2.100 Arbeitsplätze in der geplanten Batteriezellen-Fabrik in Kaiserslautern sollen keinen Stellenabbau des Opelwerks kompensieren. Das geht aus einem Schreiben des Bundeswirtschaftsministeriums an den Linken-Bundestagsabgeordneten Ulrich hervor. Ulrich spricht von „guten Nachrichten aus Berlin“. Die Stellen seien zusätzliche Arbeitsplätze und sollen keinen Stellenabbau im Opelwerk einleiten. Es sei wichtig und richtig, dass die hohe Fördersumme von 437 Millionen Euro an Bedingungen geknüpft wurde. So hat sich nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums der Opel-Mutterkonzern Stellantis verpflichtet, das Opel-Komponentenwerk in Kaiserslautern unabhängig von der Batteriezell-Fabrik zu erhalten. Es sei außerdem vereinbart worden, dass ein Tarifvertrag für die Beschäftigten vereinbart wird. Die geplante Batteriefertigung bei Opel in Kaiserslautern soll in gut vier Jahren - Ende 2025 - anlaufen.