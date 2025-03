Kein Sanierungsplan für PFAS-Problem in Sembach

Die Bundesanstalt für Immobilien hat der zuständigen Behörde SGD Süd noch immer keinen Sanierungsplan für den Gewerbepark auf dem ehemaligen US-Militärflugplatz in Sembach vorgelegt. Das teilte die Aufsichtsbehörde SGD Süd in Neustadt auf einer Pressekonferenz mit. Seit mehreren Jahren liegt die Vermarktung des Geländes auf Eis, weil PFAS-Chemikalien, so genannte Ewigkeits-Chemikalien, gefunden wurden. Das US-Militär hatte dort bis in die neunziger Jahre hinein einen Flugplatz betrieben - und vor Ort Löschschäume eingesetzt, die gesundheitsschädlich sind. Deswegen muss die Fläche zu etwa 80 Prozent versiegelt werden, erst dann kann auf das Gebiet gebaut werden. SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf: