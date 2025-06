Weniger Gäste in Restaurants, teures Eigenheim: Die Folgen steigender Kosten in der Pfalz

Steigende Kosten in vielen Bereichen machen den Menschen in der Westpfalz zu schaffen. So fehlt es an Gästen in den Restaurants und von Bauplätzen springen Interessenten ab. Beispiele am Donnersberg.

Nach der Bundestagswahl hatten wir gefragt, welche Themen die Menschen in der Westpfalz am meisten bewegen. Auf Platz eins landete, dass alles, was man zum Leben braucht, teurer wird. Ein Thema, das wir nun von verschiedenen Seiten beleuchten möchten. Das unter anderem mit einer Vor-Ort-Aktion am 17. Juni in Wolfstein. Zuvor waren wir in einer Gemeinde im Donnersbergkreis unterwegs.

In der knapp 4.000-Einwohner-Gemeinde Göllheim lässt es sich gut leben. Blick auf den Donnersberg, Autobahnanschluss, ein historischer Ortskern, Supermärkte, eine große Sport- und Freizeitanlage, verschiedene Wanderwege für Klein und Groß, ein Kulturkarree oder ein Geo-Park - all das gibt es hier. Viele Jahre herrschte auch eine rege Nachfrage nach Bauplätzen oder auch Gewerbeflächen. Doch inzwischen hat sich die Situation geändert. Die Ortsgemeinde spürt etwas, von dem andere auch berichten. Salopp gesagt: Das Geld sitzt nicht mehr so locker.

Einer, der das zu spüren bekommt, ist Süleyman Cetinel. Er ist Chef des Restaurants und Hotels "Goldenes Ross" im Ortskern von Göllheim. "Die Kosten für die Produkte, aber auch die Personalkosten sind immens gestiegen", sagt er. Umgekehrt könnten es sich die Menschen aber auch nicht mehr leisten, regelmäßig essen zu gehen. Das höre er immer wieder.

Restaurant am Donnersberg kämpft ums Überleben

Die Folge für Cetinel: "Wir kämpfen jeden Monat ums Überleben", sagt er. Wenn er nun seine Preise aber den allgemeinen Steigerungen anpasse, würden noch weniger kommen. Seine Kritik richtet sich an die Politik: "Der Staat schenkt einem nichts." So solle er nun fast alle Corona-Hilfen zurückzahlen. "Ich habe privat aber schon alles, was ich habe, in das Restaurant gesteckt."

Süleyman Cetinel musste im Hotel und Restaurant "Goldenes Ross" in Göllheim die Öffnungszeiten reduzieren. Aufgeben ist für ihn aber keine Option. SWR

Dazu komme noch ein immer größer werdender Dokumentations-Aufwand. Aufgeben ist für ihn jedoch keine Option. Die Öffnungszeiten habe er aber erst einmal reduzieren müssen. "Wir arbeiten sieben Tage die Woche, wir sind froh über jeden Gast, unter dem Strich bleibt aber nichts mehr hängen, weil die Kosten so gestiegen sind", sagt Cetinel. Seine Hoffnung ist, dass die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent kommt. Er befürchtet aber: "Bis das dann soweit ist, sind andere Sachen wieder gestiegen." Dann sei da noch die immer schwierigere Suche nach Personal.

Steigende Kosten: Firmen verschieben Erweiterung in Göllheim

Die Sorgen der Gastronomen kennt auch Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller (CDU). Süleyman Cetinel sei da mit seinem "Goldenen Ross" kein Einzelfall. Der Ortsbürgermeister erzählt zudem von Senioren, die früher gut von ihrer Rente leben konnten, nun aber nur noch gerade so über die Runden kommen.

Steigende Kosten: Wir wollen vor Ort mit Ihnen reden! Der SWR ist am 17. Juni vor Ort auf dem Rathausplatz in Wolfstein im Kreis Kusel und möchte mit Ihnen über das Thema steigende Kosten reden. SWR Dass das Thema steigende Kosten die Menschen in der Westpfalz bewegt, wurde bei einer Umfrage des SWR Studios Kaiserslautern deutlich. Und es ist nicht nur in Göllheim ein Thema, sondern auch in anderen Regionen in der Westpfalz. Wir wollen mit Ihnen darüber persönlich ins Gespräch kommen: am Dienstag, 17. Juni, von 9:30 bis 13 Uhr während des Wochenmarktes auf dem Rathausplatz in Wolfstein im Kreis Kusel. Woran spüren Sie es, dass alles, was Sie zum Leben brauchen, teurer wird? Was können Sie sich vielleicht nicht mehr oder nicht mehr so häufig leisten, wie in der Vergangenheit? Der SWR berichtet am 17. Juni live aus Wolfstein Wir freuen uns aber auch über Ihre Tipps: Was kann man in und um Wolfstein alles erleben, ohne tief in den Geldbeutel greifen zu müssen? Kommen Sie vorbei, reden Sie mit uns - gerne auch über andere Themen, über die der SWR einmal berichten soll. An diesem Vormittag werden wir in den SWR4 Regionalnachrichten auch live aus Wolfstein berichten. "Die Preise steigen. Das ist keine schöne Entwicklung. Es betrifft vor allen Dingen die Leute, die weniger Geld zur Verfügung haben", sagt Christian Nickel (parteilos), der Stadtbürgermeister von Wolfstein. Der große Trumpf sei in Wolfstein die Natur mit tollen Wanderwegen und Freizeitmöglichkeiten, wo man auch ohne große Kosten etwas erleben könne.

Dieter Hartmüller kennt das Thema steigende Kosten auch auf der Ebene der Ortsgemeinde Göllheim. "Bei kommunalen Projekten sind die Kosten kaum kalkulierbar, da sie sich fast alle verteuern - und das oft erheblich", sagt er.

Erst 250 - dann nur noch wenige Interessenten für Bauplätze

Vor den Zinserhöhungen habe sich die Ortsgemeinde vor Bauplatzanfragen kaum retten können. So sei die Entscheidung gefallen, ein neues Baugebiet zu schaffen. Die Nachfrage sei mit 250 Interessenten für 47 Bauplätze riesig gewesen. "Wir hatten damals gedacht, dass wir Plätze verlosen müssen", erzählt der Ortsbürgermeister.

Doch die Erschließung des Baugebietes habe sich wegen manch bürokratischer Hürde in die Länge gezogen. Und nun, wo gebaut werden könnte, ist das Interesse deutlich zurückgegangen. Für Hartmüller eine Folge steigender Zinsen und Baupreise. Zehn Plätze habe die Ortsgemeinde bislang verkauft. "Und damit sind wir mit Blick auf die aktuelle Situation sehr zufrieden", gesteht der Ortschef.

Der Traum vom Eigenheim im Heimatort am Donnersberg platzt

Zwei, die eigentlich in ihrem Heimatort bauen wollten, sind die Töchter von Thomas Peter. Die Vorfreude sei groß gewesen, erzählt Peter, der bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Göllheim arbeitet, im Ort unter anderem als Vorsitzender des Turn- und Sportvereins engagiert ist. Doch diese Vorfreude ist längst der Ernüchterung gewichen.

Thomas Peter (links) im Gespräch mit Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller. Peters Töchter hätten gerne im Neubaugebiet von Göllheim gebaut. Doch steigende Kosten haben den Traum vom Eigenheim im Heimatdorf platzen lassen. SWR

Erst habe es sich gezogen, bis das Baugebiet erschlossen werden konnte, nun sei der Traum vom Eigenheim im Heimatdorf wegen der gestiegenen Kosten ausgeträumt. Thomas Peters Rechnung: 2011, als letztmals ein Baugebiet in Göllheim entstand, lagen die Grundstückspreise bei 135 Euro für den Quadratmeter, nun liegen sie je nach Grundstück bei über 300 Euro.

Auch Gemeinde kämpft mit steigenden Kosten

"Selbst wenn man nichts Besonderes will, liegt man heute schnell bei 500.000 Euro für ein Haus. Dazu die Kosten für den Bauplatz, das ist nicht mehr zu stemmen", erzählt Peter. Der Ortsgemeinde macht er da keinen Vorwurf. Auch Hartmüller erklärt, dass der Gemeinde bei den Grundstückskosten die Hände gebunden seien, verschiedene Auflagen und steigende Kosten für die Erschließung seien der Grund für die Erhöhung.

Steigende Kosten auch andernorts im Westen der Pfalz Auch in anderen Orten in der Westpfalz sind steigene Lebenshaltungskosten ein Thema. "Viele Menschen machen sich Gedanken über ihre finanzielle Zukunft und suchen nach Möglichkeiten, ihre Ausgaben zu reduzieren", sagt beispielsweise Miriam Heinrich, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Südwestpfalz. Zwar sei die Lebensqualität in der Südwestpfalz hoch und seien die Mieten im Vergleich zu anderen Regionen günstiger, Branchen wie der Einzelhandel, die Gastronomie oder das Baugewerbe würden aber auch rund um Zweibrücken und Pirmasens eine Kaufzurückhaltung spüren. Aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern berichtet Bürgermeister Christian Hirsch (SPD): "Wir spüren in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Verbandsgemeinde eine gewisse Unzufriedenheit." Die Menschen würden einen funktionierenden Sozialstaat, eine funktionierende Wirtschaft, eine gute Infrastruktur und "gerechte Abgaben an Steuern und Gebühren" erwarten. Wie in der Nordpfalz den Menschen geholfen wird "Insbesondere in den Vorjahren sind die Preise angestiegen, aber auch die Einkommen. Dies hat sich auch auf unsere Einkaufskosten bei Material und Energie ausgewirkt", berichtet Michael Cullmann (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Vereinzelt würden in der Verbandsgemeinde im Donnersbergkreis Veranstaltungen nicht mehr stattfinden. "Teils mangels Helferinnen und Helfern, aber auch wegen Umsatzrückgängen", so Cullmann. Umgekehrt bemühe sich die Verbandsgemeinde aber auch, den Menschen in solchen Zeiten zu helfen, etwa mit günstigerem Eintritt in das Naturerlebnisbad in Rockenhausen für "Berechtigte nach den Sozialgesetzbüchern". Die VG subventioniere zudem Essen in den Kitas und Schulen, habe einen kostenlosen Bürgerbus eingerichtet und unterstütze die Tafel. Auch Gemeinde bei Kaiserslautern spürt steigende Kosten Jürgen Wenzel (CDU), der Ortsbürgermeister von Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern, rechnet vor: Das Rumpsteak habe vor 30 Jahren zwischen 18 und 20 Mark gekostet. "Heute bekommen Sie es nirgends mehr unter 25 Euro, oftmals sogar zwischen 28 und 32 Euro", so Wenzel. In seinem Bekanntenkreis höre er, dass es sich die Menschen nicht mehr so oft leisten können, essen zu gehen. Die Ortsgemeinde spüre es bei Baumaßnahmen, wo die Preise in den vergangenen fünf Jahren um 44 Prozent gestiegen seien, so Wenzel.

Abhilfe versucht Göllheim damit im Neubaugebiet zu schaffen, dass auch Doppelhäuser gebaut werden können, die man beispielsweise auch wieder in verschiedene Wohnungen unterteilen könne. So könnten zumindest Kosten reduziert werden.

Firmen verschieben Neubau-Pläne in Göllheim

Denn grundsätzlich gebe es in der Ortsgemeinde weiterhin vor allen Nachfragen nach Wohnungen. Der Ortsbürgermeister hofft, dass ein Investor ein geplantes Mehrfamilienhaus mit 17 barrierefreien Wohnungen baut. "Das hätte schon vor zwei Jahren geschehen sollen", sagt Hartmüller. Doch die Preisentwicklung und bürokratische Hürden hätten dafür gesorgt, dass das Projekt auf Eis liegt.

Wie auch manche Gewerbeansiedlung oder vorgesehene Erweiterung von Unternehmen in Göllheim. Steigende Kosten würden eben auch den Firmen zu schaffen machen. Im historischen Ortskern versuche die Gemeinde seit Jahren so manches zu bewegen - mit Hilfe eines so genannten Städtebau-Förderprogrammes. "Private Hausbesitzer können hier im Sanierungsgebiet einen Zuschuss von bis zu 30.000 Euro erhalten und eine Steuerermäßigung", erläutert Hartmüller. Seit zwei Jahren gebe es dafür aber kaum noch Nachfragen.

Weniger Bürokratie und mehr Geld für Gemeinden gefordert

Für den Ortsbürgermeister steht fest: "Diese Überbürokratisierung zermürbt und kostet unsäglich viel Geld und Zeit." Sein Wunsch: Die Kommunen sollten Fördergelder direkt erhalten und entscheiden, was damit passiert. Das verbunden mit einer besseren finanziellen Ausstattung der Städte und Gemeinden.

Denn eigentlich würde Dieter Hartmüller viel lieber über die schönen Seiten von Göllheim reden. Davon jedenfalls gibt es einige - das betonen auch Gastronom Süleyman Cetinel und Sportvereins-Vorsitzender Thomas Peter.