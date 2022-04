Kein nächtliches Glasverbot in der Innenstadt

per Mail teilen

Die Stadt Zweibrücken lehnt ein nächtliches Glasverbot in der Innenstadt ab. Die CDU-Fraktion hatte ein solches Verbot im Stadtrat beantragt.

Die CDU-Fraktion hatten ihren Antrag damit begründet, dass Glasscherben in der Innenstadt und auf Spielplätzen in Zweibrücken liegen und diese eine Gefahr darstellen würden. Die Stadt hat den Antrag geprüft und begründet nach eigenen Angaben die Ablehnung unter anderem mit der Polizeistatistik. Daraus gehe hervor, dass die Polizei im vergangenen Jahr zu 20 Vorfällen in der Innenstadt rund um den Busbahnhof gerufen worden sei. Dabei sei nie von herumliegenden Glasscherben berichtet worden. Das zeige, dass die Gefahr durch herumliegendes Glas nicht höher sei. Die Stadt Zweibrücken weist außerdem darauf hin, dass es auch ohne ein nächtliches Glasverbot ordnungswidrig sei, Scherben liegen zu lassen und Flaschen wegzuwerfen.