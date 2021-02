Der Caritasverband der Diözese Speyer hat klargestellt, dass es in Kaiserslautern keinen Kältebus für Obdachlose gibt. Zuletzt hatten beim Obdachlosenheim St. Christopherus immer wieder Menschen angerufen, um sich über den Kältebus zu erkundigen.

Hintergrund ist, dass Unbekannte im Internet die Telefonnummer des Obdachlosenheims St. Christopherus veröffentlicht haben, das angeblich den Kältebus in Kaiserslautern betreiben soll. Dort stehe nun das Telefon nicht mehr still, weil sich Menschen über das Angebot informieren und Obdachlosen damit helfen wollen.

Andere Städte haben Kältebus

Die Stadt Mainz zum Beispiel bietet einen Kältebus an, der Wohnungslose in den Wintermonaten Decken und heiße Getränke bringt. Von Stadt zu Stadt ist die Hilfe für Obdachlose aber unterschiedlich geregelt. Wer Obdachlosen in Kaiserslautern helfen möchte, so der Cartiasverband, soll sie ansprechen und im Notfall Polizei, das Ordnungsamt oder den Rettungsdienst anrufen.