Kein Bürgerentscheid über geplante Seniorenresidenz

per Mail teilen

In Trippstadt im Kreis Kaiserslautern wird es keinen Bürgerentscheid zu einem geplanten Seniorenheim geben. Das hat die Ortsgemeinde mitgeteilt. Sie plant das neue Seniorenheim auf einer freien Grünfläche im Ort zu bauen zu lassen. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative. Sie hatte Unterschriften gesammelt, um den Bau einer Seniorenresidenz auf der Grünfläche zu verhindern und wollte die Bürger über den Standort abstimmen lassen. Für einen Bürgerentscheid gibt es nach Angaben des Ortsbürgermeisters aber keine Grundlage mehr, weil die Gemeinde die besagte Grünfläche inzwischen an eine Privatperson verkauft hat. Weil der Bürgerentscheid unzulässig ist, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung gestern auch schon eine Bebauungsplanänderung veranlasst. Damit können die Baupläne für das neue Seniorenheim auf der freien Grünfläche weitergehen. Laut Ortsbürgermeister Specht haben die Bürger dann noch mal die Möglichkeit dagegen Einspruch einzulegen, sobald die Pläne öffentlich ausgelegt werden.