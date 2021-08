Hofstätten in der Südwestpfalz wird kein Biosphärencamp bekommen. Das hat der Ortsgemeinderat entschieden. Man wolle zwar Tourismus in Hofstätten, aber nicht um jeden Preis, sagte Ortsbürgermeister Manfred Schoch. Der Ort setze auf sanften Tourismus und beim Biopsphärencamp habe es die Befürchtung gegeben, dass die Anlage zu groß werden könnte. Ein Hotelier aus Hofstätten wollte mehr als eine Million Euro in das Projekt investieren. Neben etwa 120 Übernachtungsplätzen in Holzhäusern und Zelten sollte es Stellplätze für Wohnmobile, eine Feuerstelle und einen Seminarraum mit Duschen geben. Außerdem sollte die Möglichkeit geschaffen werden, von einer Dachterrasse aus mit einem Teleskop Sterne zu beobachten. Das Biosphärencamp war von Anfang an umstritten, da die Bewohner befürchteten, es könne zu voll und zu laut werden. In Hofstätten selbst leben nur etwa 100 Menschen.