Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Baumholder müssen ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Das teilten die zuständigen Stadtwerke in Idar-Oberstein mit. Vergangene Woche waren Keime im Trinkwasser festgestellt worden. Das Gesundheitsamt hatte deshalb ein sogenanntes Abkochgebot erlassen. In einigen Stadtteilen in Idar-Oberstein gilt das Gebot weiterhin, weil noch weitere Wasserproben untersucht werden müssen.