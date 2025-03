SWR-Reporter Jan-Jaworski: Krankenhaus-Gutachten Westpfalz

per Mail teilen

Die Krankenhäuser in der Westpfalz versorgen die Bürgerinnen und Bürger insgesamt gut. Das steht in einem Gutachten, das das Land in Auftrag gegeben hat. Die Details sollen heute Vertretern der Krankenhäuser vorgestellt werden. SWR-Reporter Jan Jaworski berichtet:

In dem Krankenhaus-Gutachten steht, dass die Westpfalz zwar insgesamt eine gute Grundversorgung hat. Allerdings haben viele Patienten oft längere Fahrten vor sich, wenn sie in Fachkliniken müssen. Wer zum Beispiel eine schwere Darmkrankheit hat und behandelt werden muss, fährt in manchen Gebieten mehr als eine Stunde. Ähnlich sieht es bei Krebs und Herzkrankheiten aus. Auch bei spezialisierten Geriatrie-Angeboten hat die Westpfalz laut Gutachten noch Nachholbedarf. Die Ergebnisse des Krankenhaus-Gutachtens und wie sich die Region besser aufstellen kann, sollen heute Nachmittag im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern besprochen werden. Konkrete Entscheidungen wird es aber nicht geben.